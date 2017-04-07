يساعد الماء الجسم على القيام بوظائفه الحيوية على أكمل وجه، ونقص الماء قد يسبب مشاكل صحية، ويقلل من نشاط وحيوية الإنسان، ويمد الماء أجسامنا بالطاقة اللازمة؛ لاحتوائه على سعرات حرارية أقل من العناصر الغذائية الأخرى؛ لِذَا تم إدراج رجيم الماء في أنظمة الحمية الغذائية لتخفيف الوزن.
ويعمل الماء على حرق الدهون المتراكمة في الجسم لخلوه من السعرات الحرارية؛ لذلك عند شرب كمية من الماء سيعطيك إحساساً بالشبع وتفقد شهيتك للطعام، وهو يعمل وَفْقَ نظام محدد حيث لا زيادة ولا نقصان في كمية الماء.
يعمل رجيم الماء على حرق الدهون من خلال شرب كميات كبيرة من الماء بمعدل أربعة أكواب يَوْمِيّاً، وتزيد الكمية مع الأيام بشكل تدريجي، ويعطي شعوراً بالشبع من خلال امتلاء المعدة بالماء.
يعزز الماء عملية التمثيل الغذائي، وقدرة الجسم على حرق الدهون، والسعرات الحرارية، كما أن شرب الماء بكمية كافية على مدار اليوم يساعدك في طرد السموم خارج الجسم.
ويُسَاهِم الماء أَيْضَاً في تحسين أنشطة الجسم، عن طريق تشبع الخلايا بالماء، والمساعدة في عملية نقل الغذاء إلى الجسد، ويمنع الماء حدوث تشنج العضلات، فهو يساعد على تحسين أداء العضلات بانتظام، كما يمكِّنك الماء من ممارسة الرياضة بفاعلية، ويقلل الشعور بالإجهاد والتعب.وفق “تواصل”.
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