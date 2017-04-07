افتتح مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كِبار العلماء، ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وسم #رسائل_كبار_العلماء_لأبطال_الحد_الجنوبي، الذي أطلقته “الهيئة” لرفع معنويات المرابطين على حدود المملكة.
وقال سماحة المفتي في مقطع فيديو مسجل: “أخي الجندي إن رباطك على ثغر من ثغور الإسلام من أعظم القربات، وخير الأعمال، رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد”.
وأضاف: “أخي الجندي المسلم، عليك بتقوى الله، في علانيتك وسرك، فإن التَّقْوَى زاد، أَدِّ فرائض الإسلام كاملة في أوقاتها، وتأدب بآداب الإسلام في أخلاقك، وأعمالك، وأفعالك، عامل إخوانك بكل إخلاص وأمانة”.
واختتم المفتي رسالته قائلاً: “أخي الجندي، إنك في هذا الثغر تدافع عن دينك وأمتك، وعن أمنه واستقراره، وعن الحرمين الشريفين، فلا بُدَّ لهذا الثغر من رجال، وطاعة الجندي لله هي أعظم قوة أمام العدو، فعلينا طاعة الله في أقوالنا، وأفعالنا، وتصرفاتنا”.
وفق “تواصل”.
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