قالت مصادر إن المعالج الشعبي الذي يدعي معالجة الجلطات والسكتات، استقبل نحو 6 آلاف مريض باستراحة جدة، وجمع مرافقوه من المرضى نحو 3 ملايين ريال.
وأبان عدد كبير من المرضى أن الأشخاص الذين تولوا ترتيب عملية الدخول للمعالج فرضوا على كل مريض دفع مبلغ 500 ريال، لافتين وفقاً لصحيفة “عين اليوم” إلى أنه تم تسليم المرضى إيصالات بقيمة المبلغ المدفوع.
وأوضحوا أن المعالج توجه لمدينة أبها لإجراء عمليات كي لمرضى هناك، مستغربين عدم تدخل الجهات المختصة لتوقيف المعالج الشعبي ووضع حد لهذه الممارسات غير المرخصة، والتي تستنزف أموال المرضى الذين يبحثون عن العلاج.
وكانت مصادر قد ذكرت أن جهات حكومية تحركت لملاحقة المعالج الشعبي، فيما أكد أحد المرافقين للمعالج أنه لم يتعرض للتوقيف أو الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية، مبيناً أنهم توجهوا من جدة لمدينة بيشة لعلاج إحدى الفتيات الفقيرات.
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