كشف تقرير مالي أن إجمالي الديون المستحقة للبنوك ولم تسدد حتى نهاية 2016 بلغ 28 مليار ريال، متوقعاً أن تشهد سنة 2017 انخفاضاً في حجم الإيرادات المحققة من العمولات والرسوم، بسبب ارتفاع حجم الديون المشكوك بتحصيلها.
وأكد التقرير الصادر من “الراجحي المالية”، وفقاً لـ”عكاظ”، أن نسبة الديون التي لم تحصل ولم تتحول لديون مشكوك في تحصيلها بلغت 23%، متوقعاً أن ينخفض صافي الفائدة قليلاً، وأن يؤدي ضعف نمو القروض إلى انخفاض الربح غير التمويلي، وإلى انخفاض حجم التداول في سوق الأسهم السعودية.
وكان التقرير قد توقع انخفاض الأرباح المجمعة للقطاع البنكي السعودي للعام الجاري 2017، نتيجة لارتفاع حجم الديون المستحقة للبنوك حتى نهاية العام الماضي 2016.
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