أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامج توطين وتأنيث محال المستلزمات النسائية الشهر المقبل؛ وذلك بغرض توفير المجالات الملائمة لتوطين عمل المرأة فيها.
وأوضح مدير عام برنامج التوطين الموجه بوزارة العمل الدكتور إبراهيم الشافي وفقاً لـ”الاقتصادية”، أن التوجه نحو البدء بالمرحلة الثالثة من تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها ينبع من التزام المرأة وزيادة إنتاجيتها وعدم تسربها مقارنة بالرجال.
وبّين أن أبرز القطاعات التي سيتم توطينها خلال الفترة المقبلة تأجير السيارات وعربات الطعام المتنقلة، موضحاً أن الوزارة تبحث مع رجال الأعمال والمجتمع المجالات الأكثر ملائمة للتوطين.
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