وثّق مقطع فيديو لحظة إطلاق أحد الجنود المرابطين قذيفة لاستهداف مجموعة من الحوثيين المتواجدين بالقرب من الحد الجنوبي.
وظهر خلال الفيديو المتداول مجموعة من الجنود وقد حمل أحدهم على كتفه سلاحاً من نوع “أر بي جي” حيثُ يقوم بتحديد هدفه والتصويب على مجموعة من الحوثيين قبالة الحد الجنوبي وسط صيحات زملائه بالتكبير.
من جهتهم، أبدى متناقلو المقطع إعجابهم بإصرار جنود الوطن على هزيمة العدو، داعين للمرابطين بالنصر والتمكين.
وفق “أخبار 24”.
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