أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً بسجن شاب من جنسة عربية مدى الحياة وعدم إخراجه من السجن حتى يرضى عنه والداه بناءً على طلبهما؛ بسبب عقوقه المستمر لهما، فيما قررت حبسه 3 سنوات بالحق العام لاعتدائه عليهما وتهديده بحرق منزلهما.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن تفاصيل القضية تعود لقيام والدي الشباب برفع دعوى قضائية ضده أمام المحكمة الجزائية بجدة بسبب اعتدائه عليهما بالضرب، لافتةً إلى أن الشاب اعترف أمام المحكمة بالعقوق وارتكابه ما ذكره والداه، لتقضي المحكمة سجنه وجلده 700 جلدة مُتفرقة، بالإضافة إلى 80 جلدة لتعاطيه المُسكر.
وبّينت المصادر أن المحكمة فوجئت بعودة والديه مجدداً بعد فترة زمنية ليطالبا بسجن الابن مدى الحياة؛ بسبب تكرار الاعتداء عليهما وضربهما أمام الجيران ومحاولته تفجير منزلهما بواسطة أسطوانة الغاز، موضحةً أن الوالدين طلبا من القاضي بمجازاته شرعاً وعدم إخراجه من السجن حتى يرضيا عنه.
ولفتت إلى أن المحكمة حاولت الصلح بين الطرفين لكن دون جدوى، لتُقرر إبقاء الشاب في السجن وعدم إطلاق سراحه إلا إذا طلب والده ذلك؛ كونهما يخافان على حياتهما ولا يأمنان على نفسيهما منه.
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