قرر المستشفى الذي يتلقى فيه الطفل “جسار” العلاج بألمانيا، إجراء محاولة أخيرة لإعادة أصابعه الخمسة مجدداً والحفاظ على بقاء الكف دون الاضطرار لبتره عبر زراعة كفه أسفل معدته مُدة مُحددة قبل أن يُتخذ القرار النهائي بشأن حالته.
وبّينت مصادر وفقاً لـ”سبق”، أن المستشفى أبلغ والد الطفل “جسار” أن كفه سيبقى مزروعاً أسفل معدته شهراً كاملاً أملاً في نمو أصابعه المبتورة وأنسجتها، موضحةً أنه عقب انتهاء المدة المحددة سيتم استخراج الكف وتقييم النتيجة واتخاذ القرار النهائي بعد ذلك.
ولفتت إلى أنه في حالة نجاح الزراعة ونمو الأصابع فسيتم إجراء عملية تجميلية لإعادة الكف بشكلٍ طبيعي، وأما في حال فشلها فسيتم بتر الكف بشكلٍ كامل.
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