أعلنت الخطوط السعودية أمس (الخميس) عن تخصيص منصة خاصة لخدمة العسكريين المرابطين في جميع مطارات المملكة الداخلية لتسهيل إجراءات سفرهم، وتوفير خدمات التصعيد عن طريق ممرات Sky Priority من جميع المطارات الداخلية.
ودشن مدير عام الخطوط السعودية، المهندس صالح الجاسر، منصة الخدمة الخاصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، معلناً بذلك إطلاق إشارة البدء لتقديم هذه الخدمة بمطار جدة.
واختارت “السعودية” موقعاً متميزاً للمنصة الخاصة بخدمة الجنود المرابطين، الواقعة بجوار منصات خدمة الدرجة الأولى والأعمال، وخصصت لتلك المنصة موظفين مؤهلين يعملون على مدار الساعة لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بإجراءات السفر، من إصدار بطاقات صعود الطائرة وقبول الأمتعة وغيرهما.
ويتوجب على العسكريين المرابطين عند وصولهم للكاونتر الخاص بخدمتهم إبراز بطاقاتهم التعريفية العسكرية، ليتمكنوا بعد ذلك من الحصول على خدمات (أولوية سكاي) التي تتضمن سلسلة من الخدمات الخاصة في المطار، مثل أولوية تسجيل الدخول، وأولوية الصعود إلى الطائرة، إلى غير ذلك من الخدمات.
وأكد الجاسر أن إطلاق منصات الخدمة الخاصة لإنهاء إجراءات السفر لجنودنا المرابطين في جميع المطارات الداخلية، ما هو إلا عرفان وتقدير لرجال القوات المسلحة الذين يذودون عن حمى الوطن، بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه من توسيع برنامج التخفيض الممنوح للعسكريين وأسرهم بنسبة (50%).
وفق “أخبار 24”.
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