روى مواطن من مدينة بريدة بمنطقة القصيم قصة تحويل منزله لمحمية طبيعية لأكثر من 37 نوعا من الطيور النادرة وذات الألوان الفريدة ليصبح مقصدا للزائرين والمشاهير من المملكة وخارجها، كاشفا عن التكاليف وقيمة كل زيارة مفتوحة.
وقال المواطن عبدالرحمن السبيعي، وفقا لـ “هافينغتون بوست” العربية: “أنا من محبي الأشجار كثيراً، ومنزلي مليء بها، وأتت الطيور بفضل الله، حتى أصبح محمية ومكاناً يقصده الناس للزيارة”.
وأضاف أن هذه الفكرة تعود إلى أكثر من 15 عاماً، ولكن وقف عدم توفر المال ذلك الوقت حائلاً أمام ظهورها للنور، مشيرا إلى أنه الآن على أعتاب افتتاح حديقة أخرى.
وأبان أن الحديقة أصبحت مقصدا للزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث تبلغ قيمة الزيارة لمنزله وحديقة الطيور 200 ريال في ساعات الذروة، وقد تكون أقل في غيرها، مشيرا إلى أنه اشترى هذه الطيور بقيمة تتراوح ما بين 70 ألف ريال و500 ألف ريال.
وحول أبرز أنواع الطيور التي يمتلكها في حديقته قال السبيعي: “لدي طير الحسون وطيور الجنة والزبرا والجاوى والقميري، منها الأفريقي والتايلاندي، بالإضافة إلى المهاجرة إلى الجزيرة العربية، كما لدي طيور الخياط، أو ما يسمى (النساج)، والجرجس المعروف بـ(البزبوز) والحصد والياكريم”.
وأشار السبيعي إلى أن هناك الكثير من المشاهير من داخل المملكة وخارجها يزورون حديقته، منهم السفير الفلسطيني بالمملكة، والشيخ ماجد الصباح، بالإضافة إلى الداعية محمد العريفي، والداعية سلمان العودة، وكذلك مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج