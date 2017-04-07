فتحت شرطة منطقة تبوك التحقيق مع عاملة منزلية اتهمتها عائلة كفيلها بالاعتداء على رضيعتهم والتسبب بحدوث تشنج ونزيف، فيما أنكرت العاملة ذلك أثناء التحقيق.
وأوضح والد الرضيعة، وفقاً لـ “سبق”، أن الحادثة وقعت الشهر الماضي، حينما وجدت الأم طفلتها في حالة تشنج بعد عودتها للمنزل، حيث لم يكن في البيت إلا الرضيعة والخادمة.
وكشف أنه بعد الذهاب بالرضيعة إلى المستشفى، تبين وجود نزيف بالرأس مع آثار ضربات، حيث تم تنويم الطفلة لمراقبة حالتها منعاً لحدوث مضاعفات.
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