تمكنت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن من تنفيذ مهمتين متزامنتين في منطقة عسير، بعد العثور على مفقود بمحافظة طريب، وإنقاذ محتجز في مكان شديد الوعورة في عقبة القرون.
وأنقذت إحدى طائرات الأمن مقيما سقط في مكان شديد الوعورة ما أدى لإصابته واحتجازه، حيث تم انتشاله باستخدام رافعة الإنقاذ بالطائرة ورفعه إليها ونقله إلى مكان آمن وتسليمه للجهات المختصة.
فيما نفذت طائرة أخرى مهمة بحث عن مفقود في محافظة طريب بعد تلقيها بلاغًا عنه، حيث تم مسح العديد من المواقع مروراً بالأودية والشعاب، في مهمة استغرقت ما يزيد على ساعتين من الطيران، وتم العثور على المفقود وهو بصحة جيدة وتم نقله وإنزاله مع المرافقين في مقر شرطة طريب.وفق “أخبار 24”.
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