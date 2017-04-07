لجأ مقيم هندي بالرياض إلى طريقة جديدة لإشعار زوجته بطلاقها منه، بعد خلاف نشب بينهما أثناء قضائهما إجازته السنوية في نيودلهي، ما دفع الأخيرة إلى رفع قضية عليه، متهمة إياه بـ”القسوة”.
وقام المقيم الهندي، ويدعى محمد مشتاق الدين (38 عاما)، ويعمل لدى أحد بنوك الرياض، بتطليق زوجته عبر إعلان قام بنشره عبر إحدى الصحف المحلية الناطقة باللغة الأردية، فيما تقدمت مطلقته ببلاغ رسمي لشرطة مدينة حيدر آباد الهندية بسبب طريقة تطليقه لها، متهمة إياه بمساومتها على دفع مبلغ مهر بلغت قيمته 20 ألف روبية.
وأوضحت الزوجة، بحسب وسائل إعلام هندية، أن زوجها نشر الإعلان يوم الثلاثاء الماضي، ثم تلقت في نفس اليوم مكالمة هاتفية من محاميه، مؤكدا لها صحة الطلاق؛ حيث قام الزوج بتطليقها قبل أن يعود إلى المملكة.
وكان مشتاق الدين قد تزوج في عام 2015 وانجب مولودته الأولى في المملكة، وعندما عاد للهند في إجازة منذ شهرين نشب شجار بينه وبين زوجته، ما أدى إلى مغادرتها بيت الزوجية متجهة لبيت أهلها.وفق “أخبار 24”.
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