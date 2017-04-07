وقال السهلي خلال افتتاحه أول هذه المراكز في محافظة الدلم : إن هذه المراكز الذي يعمل الصندوقعلى افتتاحها تبعاً في جميع مناطق المملكة تهدف إلى تقديم خدمة أفضل للمتعاملين، إضافة إلىرفع كفاءة الإنفاق ، وتقليص التكاليف التشغيلية للمكاتب.
وبين السهلي أن هذا التحول في المراكز يأتي ضمن 10 مبادرات من برنامج التحول الاستراتيجيللصندوق المتماشية مع التحول الوطني 2020 التي يعمل عليها الصندوق, مشيراً إلى أن العمل جارخلال العام المالي الحالي على تحويل عشرة مكاتب إلى مراكز خدمة متميزة ذات هوية موحدةللصندوق حسب خطة معدة لذلك.
وأوضح السهلي أن التحَول إلى مراكز الخدمة المتميزة سيؤدي إلى وفر مادي بالتكاليف التشغيليةللمكاتب يتراوح ما بين 50% إلى60% ، كما سيسهم في رفع الكفاءة الإنتاجية للموظفين ، وتوفيربيئة عمل مناسبة ، وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
ويتزامن إطلاق مراكز الخدمة المتميزة مع نجاح إطلاق الصندوق لعدد من خدماته اليكترونياً مثلخدمة استعلامات المقترضين عن اعفاء الدرع العربي ، خدمة اخلاء طرف ، خدمة صرف دفعة ، خدمةإعفاء المتوفين ، وخدمة كشف حساب ، إضافة إلى خدمات أخرى مثل خدمات استعلام المقترضين عنمعاملة.
ورفع مدير عام الصندوق شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على دعم الدولة – أيدها الله ـ للقطاعالزراعي ، كما قدم شكره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندسعبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ولأعضاء المجلس لمتابعتهم انجاز مبادرات الصندوق وتحقيقأهدافها الاستراتيجية ، مؤكدا استمرار الصندوق في أداء دوره التنموي للقطاع الزراعي .
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