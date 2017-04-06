قام فريق من شباب الخرج التطوعي بطلاء المطبات الصناعية بطرق المحافظة على نفقتهم الخاصة.
وجاءت هذه المبادرة للحد من الأضرار والتلفيات التي قد تلحق بالمركبات خلال ارتطامها بالمطبات دون أن يراها قائدي المركبات، وخاصة في الليل ولعدم وجود لوحات تنبيهية عند بعض المطبات على الطرق الرئيسية وبالقرب من المساجد والمدارس.
يذكر أن فريق شباب الخرج التطوعي، يقدم العديد من المبادرات المجتمعية ويشارك في تنظيم وإدارة العديد من الفعاليات، وتأتي هذة المبادرة ضمن البرامج الشبابية التي ينفذها الفريق .
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