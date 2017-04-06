تعلن لجنة التنمية الإجتماعية باليمامه القسم النسائي عن انعقاد ورشة عمل بعنوان فن الزراعة المنزلية تقدمها المدربة إسراء محمد وذالك يوم الأربعاء والخميس ١٤٣٨/٧/١٥ حتى ١٤٣٨/٧/١٦هـ
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
أهالي محافظة #الدلم يشيدون ويشكرون
د.هلال العسكر1736 0
فن اختيار شريك الحياة …
سعد بن سليمان الفريخ2842 0
الخدمات الطلابية في الجامعة ….ورؤى المستقبل !
مشعل الشهراني3045 0
أهازيج أمي ….
حصة العنزي9086 3
أهرامات النوبة في السودان
سعد بن سليمان الفريخ10346 0
( ضرورة وليست موضة !! )
إبراهيم العُمري15988 0
ورشة عمل بعنوان الزراعة المنزلية في مركز اليمامه الحضاري
لا يوجد وسوم
0 392
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884921335.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج