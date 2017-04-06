أظهرت لقطات بثها “السناب الأمني” ردود أفعال أبناء وبنات شهداء الواجب عند مشاهدتهم صور آبائهم الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للدين والوطن، في أحد مرافق وزارة الداخلية.
ورصدت اللقطات مبادرة أحد الأطفال إلى تقبيل صورة والده الشهيد، كما وثق المقطع اعتزاز الأطفال وفخرهم الكبير بآبائهم، والتقاطهم صوراً للذكرى مع اللوحات التي تحمل أسماء الشهداء وصورهم، كما ظهر بعض الأطفال وهم يلوحون نحو صور آبائهم وينادونهم بأصواتهم، منبهين إخوتهم لذلك.
جاء ذلك خلال فعالية نفذتها وكالة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية ضمن أحد أيام البرنامج السنوي الترفيهي التثقيفي لأبناء شهداء الواجب من منسوبي وزارة الداخلية.
وفق “أخبار 24”.
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