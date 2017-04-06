وصل مفتشون تابعون لهيئة الغذاء والدواء إلى البرازيل، وبدأوا في إجراء تفتيش وفحص لمراحل وعمليات إنتاج اللحوم بعدد من المنشآت التي تُصدر اللحوم للمملكة، بهدف التأكد من سلامتها، وذلك بعد أن تم إيقاف استيرادها بسبب صفقة لحوم “فاسدة”.
ووقف الوفد على حظائر الدواجن، وعملية الذبح وفق الشريعة الإسلامية، وتوزيع وتغليف وتجميد الدواجن، كما تم سحب عينات عشوائية من الدواجن، للتأكد من سلامتها وجودتها.
وعقد مفتشو الهيئة لقاءات مع المسؤولين بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية للاطلاع على الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بقضية الدواجن واللحوم، والوقوف على آلية عمل منشآت اللحوم التي تستورد منها المملكة.
وتضمنت المنشآت التي شملها قرار إيقاف الاستيراد، منشأة (JJZ ALIMENTOS S.A.) التي تحمل رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 2156)، ومنشأة FRANGO D M INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA)) التي تحمل رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 270)، ومنشأة (SEARA ALIMENTOS LTDA) رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 530)، ومنشأة (BRF S.A.) رقم الفحص الصحي الحكومي البرازيلي (SIF 1010).
وأوصت الهيئة المستهلكين بتجنب منتجات تلك المنشآت، والتخلص مما لديهم منها، مشيرة إلى أنها تواصلت مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سحب منتجات تلك المنشآت من الأسواق المحلية وإيقاف الاستيراد منها.
يُذكر أن الهيئة كانت قد أوقفت مؤخراً استيراد لحوم الأبقار والدواجن ومنتجاتهما من أربع منشآت برازيلية، وشددت الرقابة على اللحوم المستوردة من البرازيل، وكثفت إجراءات التأكد من مطابقتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، وذلك عقب أنباء عن ممارسات “غير قانونية” في بعض المسالخ والمنشآت البرازيلية أدت لتصدير لحوم فاسدة.وفق “أخبار 24”.
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