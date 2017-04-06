تغلق وزارة الخدمة المدنية بنهاية اليوم الخميس باب التقديم على الوظائف المعلنة للرجال المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، والتي يبلغ عددها 1757 وظيفة، فيما يبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل التقديم لـ137 وظيفة مخصصة للنساء.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لعدد 1894 وظيفة عبر نظام جدارة، أمام الخريجين والخريجات الحاصلين على الشهادات العلمية، سواء من داخل أو خارج المملكة، لشغل تلك الوظائف.
وتبدأ فترة التقديم المخصصة للنساء من صباح يوم الأحد المقبل 12/ 7 /1438هـ وحتى الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس الموافق 16 / 7 / 1438هـ.وفق “أخبار 24”.
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