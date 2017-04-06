أعلن نادي السد بنعجان ممثلة بفريق السد التطوعي عن إطلاق مبادرة العناية بالمصحف الشريف وذلك بالتعاون مع المركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف بمحافظة الخرج عن إستقبال وجمع المصاحف المستغنى عنها في مركز نعجان وماجاورها ، يأتي هذا التعاون بعد زيارة المشرف العام على الفريق الأستاذ عبدالله بن ناصر الجميعة حيث تحدث قائلاً بأن هذا البرنامج يسعى إلى الوصول بأهدافه من إكرام كتاب الله عز وجل ورفع الحرج عن المسلمين الحاصل من إتلاف المصاحف وعدم الإستفادة منها وكذلك فتح باب الخير والإعانة على جمع المصاحف .
كما أعلن المشرف عن أرقام للتواصل واستقبال وجمع المصاحف المستغنى عنها 0555103155 – 050510929 – 0533616340
آملين من الجميع التعاون في إنجاح هذي المبادرة التي تصب في مصلحة الخير لأهل القرآن الكريم .
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بالتعاون مع المركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف بمحافظة الخرج
نادي السد يطلق مباردة العناية بالمصحف الشريف
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
أعلن نادي السد بنعجان ممثلة بفريق السد التطوعي عن إطلاق مبادرة العناية بالمصحف الشريف وذلك بالتعاون مع المركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف بمحافظة الخرج عن إستقبال وجمع المصاحف المستغنى عنها في مركز نعجان وماجاورها ، يأتي هذا التعاون بعد زيارة المشرف العام على الفريق الأستاذ عبدالله بن ناصر الجميعة حيث تحدث قائلاً بأن هذا البرنامج يسعى إلى الوصول بأهدافه من إكرام كتاب الله عز وجل ورفع الحرج عن المسلمين الحاصل من إتلاف المصاحف وعدم الإستفادة منها وكذلك فتح باب الخير والإعانة على جمع المصاحف .
أعلن نادي السد بنعجان ممثلة بفريق السد التطوعي عن إطلاق مبادرة العناية بالمصحف الشريف وذلك بالتعاون مع المركز الخيري للعناية بالمصحف الشريف بمحافظة الخرج عن إستقبال وجمع المصاحف المستغنى عنها في مركز نعجان وماجاورها ، يأتي هذا التعاون بعد زيارة المشرف العام على الفريق الأستاذ عبدالله بن ناصر الجميعة حيث تحدث قائلاً بأن هذا البرنامج يسعى إلى الوصول بأهدافه من إكرام كتاب الله عز وجل ورفع الحرج عن المسلمين الحاصل من إتلاف المصاحف وعدم الإستفادة منها وكذلك فتح باب الخير والإعانة على جمع المصاحف .
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