كشف المحامي البرازيلي الشهير ماركوس موتا عن صدور قرار انضباطي جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد نادي النصر، بشأن قضية مستحقات نادي فلامنجو البرازيلي من صفقة بيع لاعبه السابق هيرناني دي سوزا لفريق النصر في صيف 2014.
وقال موتا في تغريدة عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر”، إن النصر بات مُطالباً بسداد مستحقات النادي البرازيلي بعد حكم محكمة الكاس الرياضية٬ إضافة إلى عقوبة تأديبية سيتم توقيعها على النصر؛ بسبب سوء نية النادي في إنهاء تلك القضية.
وكانت محكمة التحكيم الرياضي “كاس” قد ألزمت أمس (الأربعاء)، إدارة النصر بتسليم الدفعة الثانية المستحقة لنادي فلامنجو البرازيلي بواقع مليوني يورو من قيمة شراء البطاقة الدولية للمهاجم البرازيلي هيرناني دي سوزا, والبالغة 4 ملايين و500 ألف يورو.وفق “أخبار 24”.
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