برر مهاجم فريق النصر نايف هزازي غيابه عن تدريبات فريقه لمدة 3 أيام بعد انتهاء مباراة النصر أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين، بتعرضه لظروف نفسية أبعدته عن التدريبات.
وأوضح هزازي في مداخلة هاتفية عبر برنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، أنه كان حزيناً للخسارة أمام الهلال وتعرض لظروف نفسية جعلته يغيب عن التدريب، مضيفاً أن تواجده في النادي سيعطي طاقة سلبية ولا يريد أن يؤثر سلباً على زملائه.
وأضاف أنه لاعب لا يتقبل الخسارة بسهولة وتصريحاته بعد مباراة الهلال كان سببها الحزن للخسارة، مؤكداً أنه لم يخطئ بحق أحد ومَن يعتقد أنه أساء له فإنه مستعد لتقديم الاعتذار.
وأكد هزازي أن الفريق مرَّ بمرحلة فقدان توازن؛ بسبب تغيير المدربين وتأخر المستحقات المالية، مشيراً إلى أن المشاكل داخل النصر كثيرة سواء كانت مالية أو فنية أو إدارية ولم يعد هذا الأمر سراً، متمنياً الوصول إلى حل لهذه الأزمة حتى لا تؤثر سلباً على اللاعبين.
وشدد على احترامه الكبير لرئيس النادي الأمير فيصل بن تركي، مبيناً أنه رجل له تاريخه في النادي وقدم له الكثير وأعاده إلى الفوز بالبطولات، ولا يوجد بينهما أي مشاكل.
وفق “أخبار 24”.
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