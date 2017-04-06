أكدت مصادر خاصة أن مسؤولي النادي الأهلي تلقوا تأكيدات بحسم أمر ملف الحارس الدولي محمد العويس، المنتقل إلى صفوف الأهلي في بحر الأسبوع المقبل، بعد إنهاء اللجنة المش َّكلَة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم من جميع تحقيقاتها، واستكمال التوصيات التي سيتم رفعها إلى الاتحاد.
يأتي ذلك بعد موجة الغضب التي انتابت الأهلاويين خلال الأيام الماضية، بعد تأخير حسم اللجنة أمرها وتجا ُوِز المدة المحددة من قبل الاتحاد لإنهاء أعمالها، الذي بدور سيؤ ّخِ ر البت في الشكوى المقدم من قبل النادي الأهلي لمركز التحكيم الرياضي بح ّق لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم التي أبطلتالاتفاقيةالموقَّعة بين النادي ونادي الشباب، بالإضافة إلى الشكوى المقدمة بحق مسؤولي نادي الشباب إلى لجنة الانضباط بعد الإساءات التي طالت النادي الأهلي ومسؤولية عبر بيانات ناديالشباب خلال الفترة الماضية.وفق «الشرق الأوسط».
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