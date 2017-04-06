كما حزمها هو في طريقه إلى سويسرا قبل 48 ساعة، حزم حاتم باعشن رئيس نادي الاتحاد حقائبه وهو في طريق العودة إلى جدة، ولكن هذه المرة، خالية من الضغوط، بعد أن عرض على وكيل المدرب الروماني بيتوركا جدولة مستحقاته بطريقة مستمرة شريطة أن يسحب شكواه التي تقدم بها إلى محكمة كاس الدولية.
ورغم أن وكيل بيتوركا “الملقب بالشيطان” طلب مهلة حتى يعرض الأمر على موكله، إلا أن باعشن بدا راضيا من اللقاء، مشيرا إلى أن القضية تمضي في طريق النهاية، وبوادر انفراجها تلوح في الأفق.
وقال لـ “الاقتصادية” وهو في طريقه إلى الطائرة “بعد أن التقينا وكيل بيتوركا وعرضنا عليه جدولة الديون، بدوره أكد أنه سيعرضها على موكله لأخد رأيه ومن ثم يطلعنا على قراره، تحرر الاتحاد من الضغط نوعا ما، حيث لا توجد حاليا أي قضايا ملزمة بعقوبة عليه، كون الإدارة اتفقت مع أصحابها على جدولتها جدولة مستمرة، وهي ماضية في هذا الطريق إلى أن تنتهي”.
وأشار إلى أنه بالنسبة إلى قضية الغاني مونتاري فقد تم عرض العقد الرسمي الذي بحوزتها والذي بدوره شكك في صحته على “فيفا” للمطابقة حتى تتطلع على بنوده، وقال “فور عودتي سأتواصل شخصيا مع أصحاب القضايا والتأكيد بمواصلة دفع مستحقاتهم حسب الجدولة المتفق عليها”.
ويطالب بيتوركا الاتحاد بسبعة ملايين نظير متأخرات خلال فترة عمله مدربا، فيما يتهم مونتاري إدارة النادي بتزوير عقده معه؛ كون العقد الذي بحوزته يختلف عن الذي بحوزتها الذي أرسل عبر نظام tms.
وكان إبراهيم البلوي رئيس النادي سابقا، قد فند ما قاله مونتاري، مؤكدا أنها افتراءات وأكاذيب ليس لها أي مكان على أرض الواقع، مرفقا الوثائق والمستندات التي تدحض كلامه.
من ناحية أخرى، يغادر الاتحاد إلى الرياض غدا على أن يؤدي تدريبا واحدا تأهبا لمواجهة النصر في الجولة الـ 22 من دوري جميل للمحترفين، وسيفقد جهود الثنائي فهد المولد وأحمد عسيري بداعي الإصابة.
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