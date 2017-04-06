أكد مصدر أن غرم العُمري؛ وكيل عوض خميس؛ لاعب فريق النصر لكرة القدم، اعتذر عن عدم حضور جلسة الاستماع المقررة من قبل لجنة الاحتراف في اتحاد القدم السعودي، الأحد المقبل، حيث أرسل خطاباً رسمياً أفاد فيه بأنه غير موجود في السعودية ومستعد للإجابة عن كل تساؤلاتها في حال وصوله.
ويوجد العمري؛ مع موكله ياسر الشهراني؛ لاعب الهلال الذي يُعالج حالياً في فرنسا من إصابته في عضلة الفخذ الأمامية. يُشار إلى أن جميع الأطراف المشتركة في القضية التزمت بالحضور إلى مقر اتحاد القدم السعودي، عبر خطابات رسمية، حيث سيمثّل سلمان القريني؛ أمين عام النصر ناديه، في حين سيمثّل الهلال تركي المسند، للاستماع إلى إفادتهما قبل إصدار الحكم النهائي.
وأضافت “الاقتصادية” أنه سبق أن تم طلب الإفادات الخاصة بالأطراف إلا أن لجنة الاحتراف لم تكتف بذلك لتستدعيهم جميعاً، مشيراً إلى أنه سيتم الحكم في القضية بعدها بيومين أو ثلاثة أيام.
وأوضح أن لجنة الاحتراف لم تستعجل الحكم لأسباب عدة، أبرزها ارتباط الأخضر بنزال تايلاند، ثم العراق ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا، فضلاً عن لقاء الهلال والنصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أن الحكم سيطبق الموسم المقبل.
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