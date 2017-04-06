تلقت إدارة الرائد تلقت خطاباً رسمياً من نظيرتها في الهلال يفيد برفض تجديد إعارة الحارس خالد شراحيلي للموسم القادم بالرغم من إصابته في الرباط الصليبي، كما أنها لا تمانع من تجديد إعارة لاعب خط الوسط عبدالكريم القحطاني لموسم آخر.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لنادي الرائد عبدالله السبيعي، أن الفريق الأول على أتم الاستعداد لمواجهة الهلال اليوم ضمن مواجهات الجولة 22 من دوري جميل.
وأضاف السبيعي لـ”عين اليوم”: المدير الفني ناصيف البياوي رسم خططه ومنهجه للخروج بنتيجة ايجابية أمام الهلال، وسنبذل قصار جهدنا للحصول على الثلاث نقاط”.
مشيراً أنهم يسعون لتمديد إعارة عبدالكريم القحطاني وخالد شراحيلي بالإضافة إلى عدد من لاعبي فريق الرائد.
وحول اصابة شراحيلي، ذكر:” خالد شراحيلي قدم مستوى مميز مع الرائد قبل إصابته ويشكر عليه، وحالياً أجراء عملية الرباط الصليبي، وسنسعى لتمديد فترة إعارته من الهلال للموسم المقبل.
وعن بقاء المدير الفني البياوي، قال:” في عالم كرة القدم الإستقرار دوماً هو من يجلب النتائج الإيجابية ولنا في فريق الفتح خير مثال، ونسعى حالياً للإبقاء على لاعبي الرائد والجهاز الفني.
وزاد:”علاقتنا مع التونسي ناصيف البياوي كبيرة، واتفقنا على تجديد عقده مع الرائد لمدة موسمين مقبلين.
ميدانياً، أنهى التونسي ناصيف البياوي اللمسات النهائية تأهبًا لملاقاة الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، إذ حرص البياوي على تطبيق لاعبيه للمهام الفنية الموكلة لهم مثل الانتشار السليم وبناء هجمة مثالية، إلى جانب تدريبات خاصة للمدافعين تتكون بكيفية قطع الهجمة وإرسال الكرات الطويلة للغيني إسماعيل بانغورا.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج