استدعى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خالد الدوسري مهاجم أولمبي النصر وذلك للمشاركة في تدريبات فريقه مساء أمس، إذ من المتوقع أن يستعين المدرب الفرنسي باللاعب خلال الفترة المقبلة عوضاً عن المهاجم نايف هزازي الذي واصل تغيبه لليوم الثالث على التوالي دون أن يبلغ إدارة ناديه عن الأسباب.
وفرض كارتيرون تدريبات لياقية على لاعبي النصر، وذلك استعداداً لخوض المواجهة المهمة أمام الاتحاد غداً الجمعة في المباراة التي سيحتضنها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.
وكانت التدريبات بدأت بعملية الإحماء والجري حول الملعب وإجراء حركات التسخين ومن ثم وزع لاعبيه إلى مجموعات طبق فيها عدداً من الجمل التكتيكية المتنوعه وفي نهاية التدريب طلب من اللاعبين إجراء تدريبات خفيفه خاصة على الكرة.
من جانبه، وُجد في عيادة النادي الثلاثي أحمد الفريدي وعمر هوساوي ومحمد عيد، إذ لن يتمكن الثلاثي من المشاركة في مواجهة الغد، وإن كانت الأنباء تشير إلى استعانة كارتيرون بالفريدي خلال الدقائق الأخيرة من المباراة نظراً لانخفاض المعدل اللياقي للاعب.وفق “الرياضية”.
من جانبه، واصل سامي النجعي برنامجه التأهيلي حول الملعب تحت إشراف أخصائي العلاج عازم ذيب.
وكان الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر قد حضر التدريبات وطالب اللاعبين بتقديم كل ما لديهم خلال ما تبقى من مباريات الدوري، إذ تبقى للنصر فقط 5 مواجهات بدءاً من مباراة الاتحاد غداً الجمعة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج