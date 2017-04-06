ذكرت إذاعة “يو إف إم” الرياضية أنّ نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، نواف العابد، أكد أنّه في خدمة ناديه، ولم يتم استبعاده من مباراة نادي النصر الماضية في دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ بسبب مطالباته المالية.
وقال “ufm” من خلال حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “لاعب الهلال نواف العابد ينفي استبعاده عن مباراة النصر بسبب مطالبات مالية، ويؤكد أنّه في خدمة النادي”.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في الأيام الماضية أنّ غياب نواف العابد عن مباراة النصر الماضية؛ جاء اعتراضًا على عدم حصوله على مبالغ مالية وعدته بها إدارة الهلال عقب نهاية مشاركته مع المنتخب السعودي.
وفاز الهلال على النصر في غياب نواف العابد بهدفين دون رد، وانضم اللاعب إلى قائمة فريقه التي ستواجه غدًا فريق الرائد ضمن الجولة 22 من دوري جميل للمحترفين.وفق “المواطن”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج