أوضح عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن حسم قضيتي محمد العويس حارس مرمى فريق الشباب المنتقل للأهلي، وكذلك عوض خميس لاعب النصر الذي وقع للهلال لم تحسم بسبب ثغرات في اللوائح.
وأشار عزت في تصريحات تلفزيونية إلى أنه: “لا يوجد تأخير في حسم القضايا وهناك ثغرات في اللوائج مما تسبب في هذا التأخير.”.
وأكمل: “سنلجأ لشركة لتطوير اللوائح الخاصة بالاتحاد السعودي.”.
وشدد رئيس الاتحاد السعودي على أن الاتحاد لا يريد اتخاذ أي قرارات عاجلة في أي من القضيتين كي لا يقع ظلم على أي ناد أو طرف.”.وفق “أخبار 24”.
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