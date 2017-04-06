بدأت محطة الفحص الدوري للسيارات الجديدة بطريق ديراب جنوب مدينة الرياض في إجراء عمليات الفحص الفني للمركبات بمختلف أنواعها.
وأظهرت صور نشرها موقع “مشاريع السعودية” جانباً من العمل بالمحطة التي تزيد مساحتها الإجمالية على 33 ألف م2، حيث تحتوي على 10 مسارات للسيارات، إضافة لمبنى الإدارة، والمرور، ومواقف تتسع لأكثر من 300 مركبة.
وستخدم المحطة الأحياء الواقعة جنوب الرياض والتي تشهد كثافة سكانية عالية، بالإضافة للمحافظات القريبة التي ضمن نطاق التغطية، على أن تخدم محطة الفحص الأولى بالرياض قاطني شمال وشرق المدينة.
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