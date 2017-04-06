أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، أن “الهيئة” تعمل بالصلاحيات الممنوحة لها وفقاً لما حدده النظام، وأن جهودها تتكامل تكاملاً تاماً مع جهود الأجهزة الأمنية الأخرى.
وأوضح الشيخ السند، أن قرار تنظيم “الهيئة” الأخير يصب في خانة تقويتها وحماية أعضائها وإبعادهم عن مباشرة ما يجب أن تباشره الشرطة، معتبراً أن الهيئة في حال جيدة وتقوم بمسؤولياتها واختصاصاتها على أكمل وجه.
وحول الانتقادات التي توجه للمملكة من بعض الجهات بشأن ما ينعتونه بالفكر “الوهابي” الذي يتهمونه بالتطرف، أوضح رئيس الهيئة، وفقاً لـ”عكاظ”، أن المملكة من أوائل الدول التي اكتوت بنار الإرهاب، وهي من أوائل الدول التي عملت على مكافحته.
وأضاف الشيخ السند، أن المملكة لديها جهود مشهودة في مجال مكافحة آفة الإرهاب، مشيراً إلى إنشاء المملكة مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الديانات، وإنشائها مركز دولي لمكافحة الإرهاب، مبيناً أن ذلك كله يؤكد أن المملكة هي الأكثر حرصاً على مكافحة الإرهاب.
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