حذّر الشيخ عبدالباسط قاري، المتخصص في متابعة قضايا الملحدين والمشككين على مواقع التواصل الاجتماعي، النساءَ من الخلوة برجل باسم الرقية، موضحاً أن ترك الرجال محارمهن مع رجل وقعت بسببه العديد من جرائم ممن لبّس الدجل بالرقية.
وقال “قاري”، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، “أحذركن وأحذر الرجال، لاتخلون برجل باسم الرقية لا تترك محارمك مع رجل بخلوة جرائم عديدة وقعت ممن لبس الدجل بالرقية”.وفق “تواصل”.
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