تنظر المحكمة الجزائية في مكة المكرمة دعوى قضائية رفعتها إحدى المعلمات ضد قائدة مدرستها تتهمها بالتشهير بها.
وأرسلت المحكمة خطابا إلى مركز شرطة الشرائع عن دعوى المعلمة ضد القائدة، حيث ستؤخذ أقوال المديرة ويعاد ملف القضية للمحكمة لتحديد موعد الجلسة.
وقالت المعلمة في دعواها وفقا لصحيفة “مكة” إن قائدة المدرسة ألحقت بها ضرراً نفسيا بعد أن وجهت لها اتهامات بالتجسس والتدخل في أعمال الإدارة، مشيرة إلى أنها توجهت إلى القضاء بعد عدم التوصل لحل من إدارة تعليم مكة في قضيتها.
وأوضحت المعلمة أن الأزمة بدأت عند اعتذارها عن عدم تقديم مبالغ مالية للأنشطة والحفلات فرضتها القائدة، مشيرة إلى أن المديرة كذلك خالفت الأنظمة من خلال إجبار المعلمات على دفع مبالغ مالية لموظفة تم توظيفها بشكل مخالف لإدخال البيانات في نظام “نور”.
وأشارت إلى أنها تعرضت بسبب موقفها للتهديد بخسف الأداء الوظيفي وتوجيه تهم باطلة، وتحريض أولياء الأمور عليها.
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