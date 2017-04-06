قضت المحكمة الجزائية بمنطقة المدينة المنورة بالسجن 8 أشهر و800 جلدة لمقيم عربي يعمل مديراً لإحدى الشركات، وذلك بعد إدانته بمحاولة إجبار مقيم آسيوي يعمل تحت إدارته على حلق لحيته أمام زملائه.
ويأتي هذا الحكم الذي يعتبر الثاني في القضية، وفقاً لـ”عين اليوم”، بعد أن أبدت محكمة الاستئناف ملاحظاتها على حكمٍ سابق تضمن سجن المقيم العربي 16 شهراً وجلده 900 سوطاً، وأعادت ملف القضية للمحكمة الجزائية مرة أخرى.
وكان المقيم الآسيوي تقدم بدعوى في أواخر العام الماضي 2016 ضد المسؤول العربي، متهماً إياه بأنه طلب منه عدة مرات حلق لحيته أمام العاملين بالشركة، وأنه هدده بالفصل عن العمل في حال عدم تنفيذ ذلك، فيما تقدم المسؤول المدان باعتراض على الحكم الجديد أمام محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة.
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