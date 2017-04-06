أصيب أمس الأربعاء بالمدينة المنورة رجلا مرور عقب تعرضهما للاعتداء من شقيقين من مستخدمي الدراجات النارية، كما تضررت دوريتهما جراء الاعتداء، فيما تمكنت الجهات الأمنية من القبض على المعتديين وإحالتهما لقسم الشرطة المختص.
وكانت دورية مرورية، وفقاً لـ”الوطن”، قد تعرضت للاعتداء من قبل شقيقين يستخدمان دراجتين ناريتين، وذلك أثناء مباشرة الدورية لتجمع شبابي للدراجات النارية، اعتادوا الوقوف في الطرقات والأحياء السكنية بشرق المدينة المنورة.
وأصاب الشقيقان اثنين من رجال الدورية، نقلا على إثرها لتلقي العلاج بمستشفى الملك فهد في المدينة المنورة.
بدورها، لاحقت الجهات الأمنية المعتديين اللذين كانا قد لاذا بالفرار، لتتمكن من التعرف عليهما وإلقاء القبض عليهما، واتضح أنهما شقيقان وأحالتهما إلى مركز الشرطة المختص.
وتعيد هذه الواقعة للأذهان واقعة أخرى مماثلة تعرض فيها رجل الأمن للاعتداء ومحاولة الدهس من قبل شبان يستقلون دراجات نارية على كورنيش جدة في شهر مارس الماضي، والتي ألقي القبض فيها على عدد من مستخدمي الدراجات النارية لمحاكمتهم.
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