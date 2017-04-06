المشرف على حساب المواطن: مركز الاتصال تشرف باستقبال مليون مكالمة منذ إطلاقه في الأول من فبراير2017 ولا تاريخ نهائي للتسجيل

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