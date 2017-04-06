قام اتحاد الطلبة السعوديين في جامعة نيو ساوث ويلز بمدينة سيدني بزيارة ميدانية لمركز أبحاث قسم الطاقة المتجددة والكهروضوئية في الجامعة، وأوضح رئيس الإتحاد المهندس رائد بن عبدالرحمن الصالحي أن الزيارة تهدف للتعرف على مجالات تقنية الطاقة الشمسية والمتجددة الواعدة في استخداماتها، حيث تم تقديم نبذة عن المعامل المتقدمة التي يتم فيها بحث وإنتاج الخلية الشمسية بمراحلها المختلفة، كما تم عرض مكونات السيارة التى تعمل بواسطة الطاقة الشمسية والتطرق أيضا الى تطبيقات أخرى في مجال الطاقة المتجددة كطاقة الرياح.
وكان في استقبال الطلبة السيد روبرت لارجنت ممثل القسم والمهندس عبدالرحمن بن كفاح الجريفاني و الذي نوّه بأن هذا القسم يعتبر من الأقسام الرائدة في مجال الطاقة الشمسية والمتجددة لإنتاجه أعلى كفاءة للخلية الشمسية على مستوى العالم، كما يحتوي القسم على برامج أكاديمية هندسية نادرة في درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .
وأشار الصالحي بأن هذه الزيارة كانت من ضمن أهداف الإتحاد التي تشمل التعرف على أفضل المراكز العلمية والتي تتواكب مع الرؤية المستقبلية للبحث العلمي في الطاقة البديلة، بدوره أبان المشرف الثقافي المهندس عبدالهادي الحارثي بأهمية اختيار هذه الزيارة لتوعية الطلبة بالمجالات الهندسية المختلفة وتطبيقاتها.
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