تكبدت جامعة “بويزستايت” بولاية إيداهو خسائر قدرها 5 ملايين دولار في إيرادات العام الدراسي 2016-2017، بسبب انخفاض الطلاب الدوليين من السعودية والكويت، وفقًا لـ”كين كلاين”، مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون الميزانية والتخطيط.
وقالت تقارير محلية، إنه من خريف عام 2015 إلى الوقت نفسه من عام 2016، انخفض عدد الطلاب من السعودية والكويت من 562 إلى 430، وفقًا لجيم أندرسون، نائب الرئيس المساعد لخدمات التسجيل.
ويشكل الطلاب من هاتين الدولتين أغلبية الطلاب الدوليين الذين يدفعون رسومًا كاملة. وجميع هؤلاء الطلاب ترعاهم حكومة بلدهم.
وترجع أسباب هذا الانخفاض في التحاق الطلبة الدوليين بالدرجة الأولى من المملكة العربية السعودية والكويت، إلى المناخ الجيوسياسي المتغير، وتعديلات البرامج التي ترعاها الحكومة، وبعض السياسات الأكاديمية في الجامعة والثقافة العامة للحرم الجامعي.
ووفقًا لكلین، فإن الخسارة المتوقعة للطلاب غیر المقیمین للعام الدراسي 2017 – 2018 هي 140 طالبًا، مما سیؤدي إلی خسارة في الإيرادات تبلغ 8 ملایین دولار علی مدى سنتین .
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