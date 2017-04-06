كشفت شركة الاتصالات السعودية (STC) في بيان لها مساء الأربعاء (5 أبريل 2017)، حقيقة تعرض أنظمتها للاختراق.
ونفت الشركة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق أنظمتها، مبينة أن ما ذكر من معلومات مسربة هي عبارة عن ملف خارجي قديم منسوخ من أحد الأجهزة الشخصية لأحد الفنيين.
وبينت “الاتصالات السعودية”، أن المعلومات المسربة ليس لها أي أهمية على الإطلاق، نظرًا لقدمها، وكونها أيضًا خارج نظم الشركة.
وشددت الشركة على أنَّها تحتفظ بكامل حقها القانوني في ملاحقة من يبث الشائعات والمعلومات المغلوطة عنها.وفق “عاجل”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج