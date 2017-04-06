استقبل ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مساء امس (الأربعاء) في الديوان الملكي، كبار مشايخ القبائل اليمنية، حيث عبر عن سعادته باستقبالهم وفخره بالتواجد بينهم.
وألقى الأمير محمد كلمة بمناسبة هذا الاستقبال، رحب فيها بالحضور ونقل إليهم تحايا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف.
وقال ولي ولي العهد: ” أكبر خطأ قام به العدو أنه يحاول المس في عمق وصلب العرب، جمهورية اليمن الشقيقة، وذلك ما دعا كل العالم العربي أن يستنفر لما يحدث في اليمن، وانقلبت الطاولة في السنة ونصف الأخيرة، ليس فقط في اليمن بل في كل العالم العربي والإسلامي، بسبب أنهم ارتكبوا خطأ”.
وأضاف: ” رجال اليمن ليسوا في حاجة لمساعدة أشقائهم، فهم إذا استنفروا ووقفوا سوف يقضون على العدو ولن يقفوا حتى يكونوا في عقر دار العدو، لكن لا نستطيع نحن إخوانكم في السعودية ودول الخليج العربي ومصر والسودان والأردن والمغرب أو جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي أن نرى استنفارا ووقفة للرجل اليمني دون أن نكون بجانبه، ونحن معكم في كل خطوة إلى آخر يوم في حياتنا، كما كنا في السابق، وكما سنكون في المستقبل”.
واختتم ولي ولي العهد كلمته قائلا: ” وبحول الله وقدرته وعزيمة الرجال أمثالكم فكل عدو مدحور في اليمن وفي كل مكان آخر، أنا لي الشرف أن أكون بين هؤلاء الرجال وبين أساس العرب وعمق العرب والقبائل العربية اليمنية، شرف لي وأعتز أن أكون اليوم بينكم وأعمل معكم اليوم”.
وفق “أخبار 24”.
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