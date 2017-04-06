حددت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي 8 مواصفات جديدة، وألزمت شركات تصنيع السيارات بضرورة التقيد بها، وذلك لتوفير المزيد من عناصر السلامة والحماية بالسيارات المصدرة للخليج، وتقليل نسبة الحوادث.
واشترطت الهيئة وجود نظام لمراقبة ضغط هواء الإطارات لتنبيه السائق من خلال لوحة القيادة، وضرورة وجود نظام إلكتروني للاتزان، لمنع انزلاق المركبة أو فقدان السيطرة عليها، ووجود نظام الوسائد الهوائية للسائق والراكب المجاور له.
كما تضمنت المواصفات وفقاً لصحيفة “الوطن” توفر “نظام سيطرة المكابح” للتحكم في إمداد الوقود عند استخدام المكابح، وقطع الوقود عن المحرك في الحالات الحرجة، إلى جانب وجود نظام مانع الانغلاق للمكابح لتلافي انزلاق المركبة، وتقليل مسافة التوقف على الطرق الجافة أو الرطبة.
واشترطت الهيئة أن يتم تصنيع الفرش والأجزاء الداخلية في حيز الركاب من المواد المقاومة للاشتعال، مع تزويد المركبة بنقطة اتصال بوحدة التحكم الإلكترونية للاطلاع على أداء أنظمة المركبة إلكترونياً من خلال جهاز فحص خارجي.
وألزمت المواصفات الجديدة المصنعين بنظام حواجز الحماية للشاحنات والمقطورات، لمنع دخول المركبات الصغيرة تحتها عند وقوع حوادث بينها.
وأبانت الهيئة أن توفر هذه المواصفات من شأنه توفير المزيد من الحماية وتقليل نسبة الحوادث والإصابات المترتبة عليها، لافتة إلى أن اشتراط بعض الدول بتوفر النظام الإلكتروني للاتزان في السيارات، أسهم في خفض نسب الحوادث الجسيمة بمقدار الثلث.
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