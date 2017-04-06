أكدت إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض أنها فتحت تحقيقاً في واقعة إطلاق جرس إنذار كاذب عن وجود حريق أمس (الأربعاء) في الصالة الخامسة بالمطار، والذي تسبب في إرباك المسافرين، متوعداً المتسبب في ذلك سواء كان موظفاً أو مسافراً بعقوبة رادعة.
وأوضح مدير المطار عبدالعزيز أبو حربه وفقاً لـ “الوطن”، أن عملية الإخلاء من المطار تمت خلال دقائق معدودة وهو ما يؤكد جودة الإجراءات الأمنية، مبيناً أنه بعد التأكد من عدم صحة الواقعة أعيد الوضع إلى ما كان عليه.
وأضاف أبو حربه أن واقعة الإنذار الكاذب تسببت في تأخير رحلات داخلية وخارجية، وأن الإدارة ستستعين بالكاميرات لمعرفة المتسبب في تشغيل الإنذار، مشيراً إلى أن المراجعة الداخلية تعمل على تحديد الجهاز المتسبب في التشغيل وفور التعرف على هوية الفاعل سيحول إلى الشرطة لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه.
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