كشفت مصادر عن قرب انتهاء الجهات السعودية المختصة من إعداد مسودة برنامج البطاقة الخضراء السعودية “جرين كارد”، مبينة أن البرنامج يوفر 14 ميزة كان ينتظرها المقيمون وكانت من قبل محصورة على المواطنين فقط، بحسب معلومات متداولة في الأوساط الاجتماعية.
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة “الحياة”، أن نظام الجرين كارد سيسمح للمقيم بالتمتع بالعديد من المزايا والخدمات مقابل رسم سنوي يبلغ في شكله المقترح 14200 ريال، ومن بين المزايا والخدمات التي سيحصل عليها الوافد وفق هذا النظام، حصوله على الإقامة الدائمة، وقدرته على تملك منزل وعقار.
وبيّنت أن حامل البطاقة الخضراء سيتمكن من امتلاك أعمال تجارية، والحصول على معاش تقاعدي، والاشتراك في برنامج التأمين ضد التعطل “مساند”، إضافة إلى حرية الانتقال بين منشآت العمل، وتلقي التعليم والخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية.
كما سيتمكن حامل البطاقة، بحسب المصادر، من إصدار تأشيرات استقدام العائلة (أقاربه من الدرجة الأولى) وتأشيرات زيارة لأقاربه من الدرجة الثانية، وإصدار تأشيرتين للعمالة المنزلية، وتنفيذ ذاتي لتأشيرة الخروج والعودة، وامتلاك سيارة من نوع خاص (7 مقاعد، دفع رباعي، سيارة ثالثة)، بالإضافة إلى حصوله على نقاط إضافية في نظام الجنسية السعودية.
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