تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لمشهد تمثيلي نفذه شقيقان يوضحان من خلاله الفرق بين أسلوب حياة المواطن المدني وحياة المرابط بالحد الجنوبي.
وأظهر المشهد شابين جسّد أحدهما دور المواطن المدني، فيما جسد الآخر دور المرابط بالحد الجنوبي؛ حيث أوضح أن المواطن المدني ينام في راحة وهدوء ويمارس عباداته ويسير بالشوارع مطمئناً ويستمتع بتناول طعامه ويمارس هواياته، فيما ينام الجندي المرابط وهو متأهب حاملاً سلاحه، ولا يتركه في أي وضع.
ولقي الفيديو ردود فعل متباينة بين المغردين؛ حيث عبّر بعضهم عن إعجابهم بالفكرة التي تسلط الضوء على الجنود الساهرين على أمن الوطن والمواطن، فيما انتقده آخرون معتبرين أنه غير مميز من الناحية الفنية ولم يقدم الفكرة بشكل جيد.
وفق “أخبار 24”.
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