تداول مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمواطن يرصُد خلاله الأضرار التي تلحق بالأراضي الزراعية؛ جراء الرحلات البرية وما يصاحبها من جلوس البعض وإشعال النيران عليها، مُسببة بذلك بواراً دائماً لها.
وبيّن المواطن خلال المقطع، الذي لم يتبين مكان أو توقيت تصويره، أن تنقل البعض في الأماكن الخضراء وتغيير مكان جلوسهم خلال الرحلات البرية وإشعال النيران بها ضار للغاية ولا تُنبت مجدداً، داعياً إياهم إلى تجنب تلك السلوكيات السلبية والضارة.
وفق “أخبار 24”.
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