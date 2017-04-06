التقط رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكي صورتين لمدينة جدة وبعض معالمها، ونشرهما عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس (الأربعاء).
ونشر بيسكي في عدة تغريدات أبدى خلالها رأيه في معالم جدة صورة للمدينة بالكامل، إضافة إلى صورة واضحة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
ويشتهر رائد الفضاء بيسكي بمداومته على التقاط صور لأبرز مدن وعواصم العالم ونشرها عبر حسابه الشخصي ب “تويتر” بشكل متواصل.وفق “أخبار 24”.
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