نظمت جامعة الفيصل أمس (الأربعاء) مزاداً علنياً بقصر الملك فيصل بحي المعذر في الرياض على مجموعة من الأعمال الفنية للأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة؛ حيث تخطت أسعار 7 لوحات فنية 10 ملايين ريال.
وتم بيع أعلى قطعتين فنيتين بمبلغ 4 ملايين ريال كانت إحداهما لـ”الكعبة المشرفة” والأخرى لـ”قمر وعلم”، كما وصل سعر أقل قطعة فنية وهي لوحة “الراعي” إلى قرابة نصف مليون ريال، فيما خُصص ريع المزاد لدعم جامعة الفيصل، وفقاً لـ”الرياض”.
وأبدى الأمير خالد الفيصل سعادته بالإقبال الكبير الذي شهده المزاد العلني واهتمام عدد كبير من فئات المجتمع بقيمة الفنون الجميلة، لافتاً إلى أن الإقبال فاق التوقعات.
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