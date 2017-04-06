مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى مع مشكلة سيدة يمنية تقيم في المملكة شكت إليه خلال استضافته على قناة “اليمن” عدم قدرتها على تجديد بطاقة العبور الخاصة بها، ما جعل وجودها في المملكة غير نظامي بعدما تعثر تجديد البطاقة.
وأكد اللواء اليحيى للسيدة أن مشكلتها ستجد لها حلاً إذا دُرست وعرضت على المسؤولين، مشدداً على أن ما تقوم به المملكة من استضافة للأشقاء اليمنيين ليس سوى واجب تفرضه الظروف التي يعيشها الشعب اليمني.
وأضاف أن دموع السيدة غالية جداً، ولن يقبل بأي حال أن تتعرض للإهانة في بلدها الثاني، موضحاً أن بطاقات العبور تمنح للأشقاء اليمنيين الذين لم يتمكنوا من استخراج تأشيرات الزيارة، لافتاً إلى أن الأصل أنها تمنح للراغبين في العبور والانتقال لدولة أخرى، لكن المملكة سمحت بتجديدها كل ثلاثة أشهر؛ لتسهيل أوضاع الأشقاء اليمنيين ومؤازرتهم.
وفق “أخبار 24”.
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