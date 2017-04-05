فُقدت بمدينة بون الألمانية فتاة سعودية في التاسعة عشرة كانت خارجة من فندق تقيم به مع عائلتها صباح يوم الاثنين الماضي، ولا تزال الشرطة المحلية تبحث عنها.
وكانت الفتاة قد قدمت مع أسرتها بغرض السياحة، وأفاد والدها، بحسب “سبق”، بأنها عند خروجها كانت ترتدي حجابها وملابس عربية، لافتاً إلى أن مغادرتها الفندق كانت عند الساعة السادسة صباحاً.
وأضاف والد الفتاة أنها اعتادت الخروج صباح كل يوم للتنزه حول البحيرة القريبة من الفندق وممارسة الرياضة، مؤكداً أن السفارة السعودية قدمت له ولعائلته الدعم والمساعدة.
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