قال محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز إن المؤسسة لا تعاني عجزاً نقدياً في الوقت الحالي، وإنما ستواجه عجزاً مستقبلياً لدفع مستحقات الأجيال القادمة.
وأكد أن الاحتياطيات الموجودة حالياً في صندوق المعاشات وفوائض الإيرادات الشهرية كافية للوفاء بمنافع الجيل الحالي من المتقاعدين وقد تغطي الجيل القادم.
وأشار إلى أن الصعوبة تكمن في الوفاء بتمويل منافع الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن المؤسسة تهتم بالمخاطر طويلة المدى، وستلتزم بدفع منافع أي شخص يدفع الاشتراكات لها.وفق “أخبار 24”.
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